Нового главу познакомил с коллективом филиала «Дагэнерго» заместитель гендиректора по безопасности ПАО «Россети» Владимир Платонов и гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.
На встрече был также руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов.
В 2001 – 2019 годах Максим Долголёв служил в вооруженных силах РФ. В группе компаний «Россети» занимал должность с 2020 года.
Максим Долголёв занял пост директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»
- Автор Дарья
- 22 июля, 2022. Пятница 00:25
Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» объявил о назначении директором филиала «Дагэнерго» Максима Долголёва.
Нового главу познакомил с коллективом филиала «Дагэнерго» заместитель гендиректора по безопасности ПАО «Россети» Владимир Платонов и гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.
На встрече был также руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов.
В 2001 – 2019 годах Максим Долголёв служил в вооруженных силах РФ. В группе компаний «Россети» занимал должность с 2020 года.
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