Максим Долголёв занял пост директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»

Нового главу познакомил с коллективом филиала «Дагэнерго» заместитель гендиректора по безопасности ПАО «Россети» Владимир Платонов и гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. На встрече был также руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов. В 2001 – 2019 годах Максим Долголёв служил в вооруженных силах РФ. В группе компаний «Россети» занимал должность с 2020 года.

