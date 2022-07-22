ЗАМАНА - Максим Долголёв занял пост директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»

Максим Долголёв занял пост директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»

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22 июля, 2022. Пятница 00:25
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Максим Долголёв занял пост директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» объявил о назначении директором филиала «Дагэнерго» Максима Долголёва.

Максим Долголёв занял пост директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»
Общество

Нового главу познакомил с коллективом филиала «Дагэнерго» заместитель гендиректора по безопасности ПАО «Россети» Владимир Платонов и гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. На встрече был также руководитель Минэнергетики региона Ризван Мурадов. В 2001 – 2019 годах Максим Долголёв служил в вооруженных силах РФ. В группе компаний «Россети» занимал должность с 2020 года.

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