Участники встречи обсудили тему пожароопасного сезона.
В Дагестане с начала года 12 взрослых и двое детей погибли в результате пожара
- Автор Дарья
- 21 июля, 2022. Четверг 15:34
Сегодня, 21 июля, на базе издания «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция с участием заместителя руководителя Главного управления МЧС России по региону полковника Эльдара Хамавова.
Как рассказал гость в начале пресс-конференции, оперативная обстановка с пожарами в субъекте сложилась таким образом: 1500 пожаров случилось с начала 2022 года, из них более 50% возгораний происходят в частном жилом секторе.
Кроме того, около 14 человек ушло из жизни в результате пожара, среди умерших были и несовершеннолетние.
Стоит напомнить, что трагический инцидент с участием детей произошел в марте – в жилом доме в селе Анди Ботлихского района в результате пожара погибли мать с двумя детьми.
Как заявил Хамавов, ежегодно в республике каждый сезон организуются надзорно-профилактические операции, которые стартуют в новогодние каникулы. Подробнее материал можно прочитать тут.
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