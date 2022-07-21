Сегодня, 21 июля, на базе издания «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция с участием заместителя руководителя Главного управления МЧС России по региону полковника Эльдара Хамавова.

Как рассказал гость в начале пресс-конференции, оперативная обстановка с пожарами в субъекте сложилась таким образом: 1500 пожаров случилось с начала 2022 года, из них более 50% возгораний происходят в частном жилом секторе.

Кроме того, около 14 человек ушло из жизни в результате пожара, среди умерших были и несовершеннолетние.

Стоит напомнить, что трагический инцидент с участием детей произошел в марте – в жилом доме в селе Анди Ботлихского района в результате пожара погибли мать с двумя детьми.

Как заявил Хамавов, ежегодно в республике каждый сезон организуются надзорно-профилактические операции, которые стартуют в новогодние каникулы. Подробнее материал можно прочитать тут.