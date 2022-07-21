ЗАМАНА - Муртазали Рабаданов: «Желающих поступить в ДГУ с каждым годом становится всё больше»

Муртазали Рабаданов: «Желающих поступить в ДГУ с каждым годом становится всё больше»

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21 июля, 2022. Четверг 14:48
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Муртазали Рабаданов: «Желающих поступить в ДГУ с каждым годом становится всё больше»

В ДГУ, по информации на 20 июля, от абитуриентов пришло более 6000 заявок. Это на 2000 больше, чем за такой же период 2021 года, информирует пресс-служба вуза.

Муртазали Рабаданов: «Желающих поступить в ДГУ с каждым годом становится всё больше»
Общество

«Несмотря на то, что число очных бюджетных мест в университете в этом году увеличилось до 1505 (в прошлом году – 1431), мы видим, что и желающих поступить в вуз с каждым годом становится больше. В текущем году мы можем принять на бакалавриат 1173 человека, в магистратуру – 307, на специалитет – 25. Общее количество контрактных мест – 2120, из них на бакалавриат – 865 мест, в магистратуру – 460, на специалитет – 795», – рассказал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

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