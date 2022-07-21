ЗАМАНА - Следком возбудил уголовное дело после гибели электрика в Каспийске

Следком возбудил уголовное дело после гибели электрика в Каспийске

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21 июля, 2022. Четверг 13:51
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Следком возбудил уголовное дело после гибели электрика в Каспийске

Следователи открыли уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следком возбудил уголовное дело после гибели электрика в Каспийске
Общество

Как показывает следствие, 18 июля нынешнего года в Каспийске должностные лица МУП КС «Каспэнерго» без осуществления необходимого инструктажа по технике безопасности и наличия средств индивидуальной защиты, каски и ремня безопасности с застежкой допустили дежурного сотрудника оперативно-диспетчерской службы к проведению работ на объекте. Во время производства аварийно-восстановительных ремонтных работ на улице Кошевого города Каспийска дежурный сотрудник получил удар током и ожоговую травму. В результате полученных травм мужчина погиб на месте. «На данный момент по делу проходит комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на выявление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности», – сообщает пресс-служба СК по республике.

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