Как показывает следствие, 18 июля нынешнего года в Каспийске должностные лица МУП КС «Каспэнерго» без осуществления необходимого инструктажа по технике безопасности и наличия средств индивидуальной защиты, каски и ремня безопасности с застежкой допустили дежурного сотрудника оперативно-диспетчерской службы к проведению работ на объекте. Во время производства аварийно-восстановительных ремонтных работ на улице Кошевого города Каспийска дежурный сотрудник получил удар током и ожоговую травму. В результате полученных травм мужчина погиб на месте. «На данный момент по делу проходит комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на выявление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности», – сообщает пресс-служба СК по республике.
Следком возбудил уголовное дело после гибели электрика в Каспийске
- Автор Дарья
- 21 июля, 2022. Четверг 13:51
Следователи открыли уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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