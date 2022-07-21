Следком возбудил уголовное дело после гибели электрика в Каспийске

Как показывает следствие, 18 июля нынешнего года в Каспийске должностные лица МУП КС «Каспэнерго» без осуществления необходимого инструктажа по технике безопасности и наличия средств индивидуальной защиты, каски и ремня безопасности с застежкой допустили дежурного сотрудника оперативно-диспетчерской службы к проведению работ на объекте. Во время производства аварийно-восстановительных ремонтных работ на улице Кошевого города Каспийска дежурный сотрудник получил удар током и ожоговую травму. В результате полученных травм мужчина погиб на месте. «На данный момент по делу проходит комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на выявление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности», – сообщает пресс-служба СК по республике.