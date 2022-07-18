ЗАМАНА - В Дагестане осудили двоих мужчин за организацию незаконной миграции

В Дагестане осудили двоих мужчин за организацию незаконной миграции

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18 июля, 2022. Понедельник 13:49
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В Дагестане осудили двоих мужчин за организацию незаконной миграции

В Дагестане за организацию нелегальной миграции к уголовной ответственности привлечены Б. Багавов и иностранный гражданин В. Нгуен, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону.

В Дагестане осудили двоих мужчин за организацию незаконной миграции
Общество

«Выявлено, что указанные лица вступили в незаконный сговор и организовали нелегальное пребывание в Дагестане 12 граждан стран Юго-Восточной Азии. Багавов и Нгуен на арендованной земле возвели помещение, подготовили 11 комнат и организовали в них жилье для незаконно пребывающих на территории России иностранцев, получая за это с них деньги», – отмечает ведомство.

В ходе совместных с работниками МВД по региону мероприятий, злоумышленники и иностранные граждане были пойманы. Верховный суд Дагестана признал виновными по статье 322.1 Уголовного Кодекса России «Организация незаконной миграции» и привлек к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца и на три года соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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