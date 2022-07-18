ЗАМАНА - Артисты Даргинского театра посетили с гастролями детские лагеря «Данко» и «Солнечный берег»

Артисты Даргинского театра посетили с гастролями детские лагеря «Данко» и «Солнечный берег»

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18 июля, 2022. Понедельник 10:19
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Артисты Даргинского театра посетили с гастролями детские лагеря «Данко» и «Солнечный берег» Артисты Даргинского театра посетили с гастролями детские лагеря «Данко» и «Солнечный берег»

Артисты Даргинского театра имени О. Батырая побывали в учебно-тренировочном лагере Буйнакского района «Данко» и оздоровительно-образовательном центре Карабудахкентского района «Солнечный берег», информирует пресс-служба театра.

Артисты Даргинского театра посетили с гастролями детские лагеря «Данко» и «Солнечный берег»
Общество

Актеры сыграли для юных зрителей поучительную постановку «Как дурак разум искал» на русском языке (режиссер-постановщик – Рабадан Ильясов).

Далее они провели для детей мастер-класс по актерскому мастерству и сценическому движению. Ребята поговорили с артистами об их работе, ролях и творческих планах.

Как заметила пресс-служба, такие благотворительные визиты в лагеря, ставшие в период летнего отдыха для актеров театра традиционными, прошли в рамках культурно-просветительского проекта «Культура – детям Дагестана».

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