Актеры сыграли для юных зрителей поучительную постановку «Как дурак разум искал» на русском языке (режиссер-постановщик – Рабадан Ильясов).
Далее они провели для детей мастер-класс по актерскому мастерству и сценическому движению. Ребята поговорили с артистами об их работе, ролях и творческих планах.
Как заметила пресс-служба, такие благотворительные визиты в лагеря, ставшие в период летнего отдыха для актеров театра традиционными, прошли в рамках культурно-просветительского проекта «Культура – детям Дагестана».