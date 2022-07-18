Глава РД поблагодарил представителей администрации Дербента

Руководитель РД поблагодарил команду администрации Дербента и лично мэра города Рустамбека Пирмагомедова за качественное проведение мероприятий, связанных с открытием самого большого в стране мультимедийного фонтана: «Этот праздник продемонстрировал сплоченность и надежность городской команды». Об этом он написал в своем telegram-канале.