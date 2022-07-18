Кроме того, Сергей Меликов упомянул усилия всех ответственных структур, в том числе МВД по региону и МЧС, поручив отметить заслуги организаторов государственными наградами.
Глава РД поблагодарил представителей администрации Дербента
- Автор Дарья
- 18 июля, 2022. Понедельник 09:12
Руководитель РД поблагодарил команду администрации Дербента и лично мэра города Рустамбека Пирмагомедова за качественное проведение мероприятий, связанных с открытием самого большого в стране мультимедийного фонтана: «Этот праздник продемонстрировал сплоченность и надежность городской команды». Об этом он написал в своем telegram-канале.
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