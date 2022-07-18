В Дагестане в 2022-2025 годах собираются открыть 55 новых детских садов

В Дагестане до 2025 года включительно собираются завершить строительство 55 детсадов на 7 888 мест, в том числе благодаря реализации национального проекта "Демография", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства образования и науки республики.

"В целях обеспечения доступности дошкольного образования и формирования новых мест в детских садах в Дагестане идет строительство в 2022-2025 годах. В рамках федеральных и региональных программ предусмотрено финансирование строительства 55 детсадов на 7 888 мест", — заявляет пресс-служба.

Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет, по сведениям федеральной информационной системы доступности дошкольного образования, на 1 июля текущего года составляла 87,9 процента. В списке на зачисление ждут своей очереди более 15000 детей. "Высокие темпы рождаемости, которыми отличается Дагестан, а также внутренняя миграция жителей из сельской местности в городскую приводят к перегруженности и недостатку детсадов", — уточнили в пресс-службе.