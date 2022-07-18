ЗАМАНА - Указом главы РФ дагестанец Иса Бутаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом главы РФ дагестанец Иса Бутаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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18 июля, 2022. Понедельник 08:17
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Указом главы РФ дагестанец Иса Бутаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Уроженец села Новокули (Чаравали) Новолакского района Иса Бутаев постановлением главы России Владимиром Путиным награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – с мечами. Об этом информирует издание «Голос времени».

Указом главы РФ дагестанец Иса Бутаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Общество

Бутаев участвовал в спецоперациях в Сирии и в Украине по защите Донбасса. Он получил орден за одно из самых тяжелых сражений в Украине и взятие стратегически важной территории.

Стоит заметить, что Бутаев также владеет краповым беретом.

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