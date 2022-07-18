Бутаев участвовал в спецоперациях в Сирии и в Украине по защите Донбасса. Он получил орден за одно из самых тяжелых сражений в Украине и взятие стратегически важной территории.
Стоит заметить, что Бутаев также владеет краповым беретом.
Уроженец села Новокули (Чаравали) Новолакского района Иса Бутаев постановлением главы России Владимиром Путиным награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – с мечами. Об этом информирует издание «Голос времени».
Бутаев участвовал в спецоперациях в Сирии и в Украине по защите Донбасса. Он получил орден за одно из самых тяжелых сражений в Украине и взятие стратегически важной территории.
Стоит заметить, что Бутаев также владеет краповым беретом.
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