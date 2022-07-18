В Дагестане пройдет II Национальная премия «Дигория»

II Национальная премия «Дигория» пройдет этим летом в Республике Дагестан. В конкурсе могут поучаствовать жители региона, которые занимаются общественно-политической работой.

К участию в мероприятии приглашаются дипломированные эксперты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в сфере социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.

АНО «Диалог» является партнером номинации «Политические коммуникации» и будет оценивать работы участников.

Как считает политический обозреватель Эдуард Уразаев, платформа «Дигория» представляет для молодых политологов отличный шанс как для личностного развития, так и для формирования слоя специалистов, умеющих эффективно решать задачи развития общества. Победители и лауреаты премии получат право поучаствовать в IV Форуме молодых политологов России «Дигория» вне конкурсного отбора. Для участия в премии нужно заполнить заявку на сайте до 18 июля.