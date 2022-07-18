ЗАМАНА - В лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана случился пожар

В лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана случился пожар

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18 июля, 2022. Понедельник 01:49
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В лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана случился пожар

В лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана случился пожар. Корпорация «Россети Северный Кавказ» восстанавливает подачу электричества.

В лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана случился пожар
Общество

Накануне в лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана случилось возгорание. Огонь разрушил одиннадцать деревянных опор линии электропередачи в зоне работы филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго». Без электричества осталась часть жителей указанного района.

Эксперты компании оперативно начали восстановительные мероприятия, когда со стороны административных структур был обеспечен безопасный доступ к месту инцидента.

В работах принимали участие 15 сотрудников «Россети Северный Кавказ», привлечено три единицы спецтехники.

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