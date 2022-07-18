На фестивале в Махачкале садоводы представили более 10 сортов абрикоса

"Абрикос является для нас стратегическим продуктом и одной из самых популярных плодовых культур, можно сказать, это один из брендов Дагестана. Сегодня мы можем попробовать абрикосы более 10 сортов, продукцию переработки, разнообразие которой представлены садоводами сел Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Унцукульского, Хунзахского и Шамильского районов", — выступил на открытии мероприятия премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как он заметил, садоводство является традиционной отраслью сельского хозяйства республики. Площадями садов под абрикосы сегодня заняты около 1000 га. "В нынешнем году собран небывалый урожай абрикосов - около 35 000 тонн", — отметил премьер.