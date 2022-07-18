ЗАМАНА - На фестивале в Махачкале садоводы представили более 10 сортов абрикоса

На фестивале в Махачкале садоводы представили более 10 сортов абрикоса

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18 июля, 2022. Понедельник 00:41
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На фестивале в Махачкале садоводы представили более 10 сортов абрикоса

Региональный фестиваль "Золотой абрикос Дагестана", который инициирован Минсельхозом республики, прошел 16 июля в Махачкале. Местные производители представили более 10 сортов фрукта, информирует ТАСС.

На фестивале в Махачкале садоводы представили более 10 сортов абрикоса
Общество

"Абрикос является для нас стратегическим продуктом и одной из самых популярных плодовых культур, можно сказать, это один из брендов Дагестана. Сегодня мы можем попробовать абрикосы более 10 сортов, продукцию переработки, разнообразие которой представлены садоводами сел Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Унцукульского, Хунзахского и Шамильского районов", — выступил на открытии мероприятия премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как он заметил, садоводство является традиционной отраслью сельского хозяйства республики. Площадями садов под абрикосы сегодня заняты около 1000 га. "В нынешнем году собран небывалый урожай абрикосов - около 35 000 тонн", — отметил премьер.

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