Библиотека Сбера — это уникальнейшая коллекция изданий мировых бестселлеров по важным темам для постоянного обучения. 12 лет назад Герман Греф выбрал несколько книг, прочитать которые он советовал топ-менеджерам банка. Эти книги и положили начало корпоративной библиотеке. В прошлом году вышел юбилейный, 100-й том библиотеки, состоящий из кратких представлений всех книг, которые публиковались ранее.
Самому старому городу России подарили сертификат на тома библиотеки Сбера
- Автор Дарья
- 17 июля, 2022. Воскресенье 16:55
Председатель правления Сбербанка Герман Греф подарил библиотеке Дербента сертификат на 100 томов библиотеки Сбера.
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