ЗАМАНА - Самому старому городу России подарили сертификат на тома библиотеки Сбера

Самому старому городу России подарили сертификат на тома библиотеки Сбера

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17 июля, 2022. Воскресенье 16:55
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Самому старому городу России подарили сертификат на тома библиотеки Сбера

Председатель правления Сбербанка Герман Греф подарил библиотеке Дербента сертификат на 100 томов библиотеки Сбера.

Самому старому городу России подарили сертификат на тома библиотеки Сбера
Общество

Библиотека Сбера — это уникальнейшая коллекция изданий мировых бестселлеров по важным темам для постоянного обучения. 12 лет назад Герман Греф выбрал несколько книг, прочитать которые он советовал топ-менеджерам банка. Эти книги и положили начало корпоративной библиотеке. В прошлом году вышел юбилейный, 100-й том библиотеки, состоящий из кратких представлений всех книг, которые публиковались ранее.

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