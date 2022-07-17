Самому старому городу России подарили сертификат на тома библиотеки Сбера

Библиотека Сбера — это уникальнейшая коллекция изданий мировых бестселлеров по важным темам для постоянного обучения. 12 лет назад Герман Греф выбрал несколько книг, прочитать которые он советовал топ-менеджерам банка. Эти книги и положили начало корпоративной библиотеке. В прошлом году вышел юбилейный, 100-й том библиотеки, состоящий из кратких представлений всех книг, которые публиковались ранее.