ЗАМАНА - 10-летняя девочка стала участницей конкурса рисунка на фестивале абрикосов

10-летняя девочка стала участницей конкурса рисунка на фестивале абрикосов

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17 июля, 2022. Воскресенье 13:45
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10-летняя девочка стала участницей конкурса рисунка на фестивале абрикосов

В Махачкале прошел фестиваль «Золотой абрикос Дагестана». Там же были организованы различные мастер-классы и конкурсы. Участницей одного из них — конкурса рисунка — стала юная Атикат Центигирова, которой всего 10 лет.

10-летняя девочка стала участницей конкурса рисунка на фестивале абрикосов
Общество

С ребенком поговорил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, который побывал на мероприятии. Девочка рассказала Абдулмуслимову, что прибыла из села Атланаул, в котором она учится в школе. Она сообщила, что в будущем планирует стать дизайнером.

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