10-летняя девочка стала участницей конкурса рисунка на фестивале абрикосов

В Махачкале прошел фестиваль «Золотой абрикос Дагестана». Там же были организованы различные мастер-классы и конкурсы. Участницей одного из них — конкурса рисунка — стала юная Атикат Центигирова, которой всего 10 лет.