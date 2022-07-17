ЗАМАНА - В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в стране

В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в стране

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17 июля, 2022. Воскресенье 03:46
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В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в стране

Вчера, 16 июля, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал в открытии самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте.

В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в стране
Общество

Вместе с главой региона праздничный запуск фонтана посетили руководитель Минкультуры РФ Ольга Любимова, депутат Госдумы Хизри Абакаров и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов назвал открытие фонтана в Дербенте историческим событием: «Мы открываем один из тех элементов, которые позволяют нам гордиться Дербентом, нашим Дагестаном в новейшей истории. Дербент – это историческая изюминка Дагестана и всего нашего отечества. Самый южный, гостеприимный и доброжелательный город!». Жителей Дербента с запуском такого важнейшего объекта поздравил и глава города Рустамбек Пирмагомедов. «Самый большой и красивый фонтан в стране находится вдоль величественной крепостной стены и связывает историю Дербента с современностью. Мы можем уверенно заявить, что наравне с другими достопримечательностями города фонтан станет еще одной точкой притяжения. Благодарю строителей, архитекторов, всех, кто внес значимый вклад в появление фонтана», – озвучил он.

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