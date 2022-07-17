В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в стране

Вместе с главой региона праздничный запуск фонтана посетили руководитель Минкультуры РФ Ольга Любимова, депутат Госдумы Хизри Абакаров и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов назвал открытие фонтана в Дербенте историческим событием: «Мы открываем один из тех элементов, которые позволяют нам гордиться Дербентом, нашим Дагестаном в новейшей истории. Дербент – это историческая изюминка Дагестана и всего нашего отечества. Самый южный, гостеприимный и доброжелательный город!». Жителей Дербента с запуском такого важнейшего объекта поздравил и глава города Рустамбек Пирмагомедов. «Самый большой и красивый фонтан в стране находится вдоль величественной крепостной стены и связывает историю Дербента с современностью. Мы можем уверенно заявить, что наравне с другими достопримечательностями города фонтан станет еще одной точкой притяжения. Благодарю строителей, архитекторов, всех, кто внес значимый вклад в появление фонтана», – озвучил он.