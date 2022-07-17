Вместе с главой региона праздничный запуск фонтана посетили руководитель Минкультуры РФ Ольга Любимова, депутат Госдумы Хизри Абакаров и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов назвал открытие фонтана в Дербенте историческим событием: «Мы открываем один из тех элементов, которые позволяют нам гордиться Дербентом, нашим Дагестаном в новейшей истории. Дербент – это историческая изюминка Дагестана и всего нашего отечества. Самый южный, гостеприимный и доброжелательный город!». Жителей Дербента с запуском такого важнейшего объекта поздравил и глава города Рустамбек Пирмагомедов. «Самый большой и красивый фонтан в стране находится вдоль величественной крепостной стены и связывает историю Дербента с современностью. Мы можем уверенно заявить, что наравне с другими достопримечательностями города фонтан станет еще одной точкой притяжения. Благодарю строителей, архитекторов, всех, кто внес значимый вклад в появление фонтана», – озвучил он.
В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в стране
- Автор Дарья
- 17 июля, 2022. Воскресенье 03:46
Вчера, 16 июля, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал в открытии самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте.
Последнее от Дарья
- Временное отключение газоснабжения ожидается в Советском районе Махачкалы
- 25-я сельхозярмарка в Махачкале привлекла тысячи горожан и гостей столицы
- Нелегальную перевозку более 17 000 литров алкоголя пресекли в Дагестане
- Дмитрий Беляев занял пост руководителя Следственного управления Дагестана
- Глава РД вручил сертификаты на 100 000 рублей талантливым школьникам