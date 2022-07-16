ЗАМАНА - 25-я сельхозярмарка в Махачкале привлекла тысячи горожан и гостей столицы

25-я сельхозярмарка в Махачкале привлекла тысячи горожан и гостей столицы

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16 июля, 2022. Суббота 15:30
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25-я сельхозярмарка в Махачкале привлекла тысячи горожан и гостей столицы
Премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 16 июля, побывал на Региональной сельскохозяйственной ярмарке и III фестивале «Золотой абрикос Дагестана».
25-я сельхозярмарка в Махачкале привлекла тысячи горожан и гостей столицы
Общество

Мероприятия прошли на территории сквера имени Сулейман-Стальского и на улице Пушкина в городе Махачкале.

Ярмарка стартовала с 6 утра, свои продукты представили аграрии из разных районов субъекта. Большой популярностью у жителей и гостей Махачкалы пользовались абрикосы, яблоки, баранина, сыр, урбеч. По низким ценам на ярмарке можно было купить фрукты, овощи, мясо, молоко, колбасы, соки и так далее.

Программа фестиваля не ограничилась лишь продажей продуктов. Так, в рамках мероприятия прошли выступления народных коллективов, выставка народно-художественных промыслов, чемпионаты по шашкам и шахматам, блюда национальной кухни, концертная программа, мастер-классы, конкурсы.

Гостей в своих национальных подворьях принимали руководители муниципальных образований Дагестана, предлагая попробовать национальные блюда.

Отдельная программа была и для юных гостей - конкурс рисунка и конкурс стихотворений.

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