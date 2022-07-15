Глава РД вручил сертификаты на 100 000 рублей талантливым школьникам

В ДГМУ прошло чествование школьников, которые продемонстрировали большие успехи в образовании. Среди них были победители всероссийских олимпиад, конкурсов и 30 школьников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ.

Начиная мероприятие, руководитель региона Сергей Меликов поздравил молодых людей с отличными результатами в учебе, а также поблагодарил учителей и наставников, помогавших детям реализовать свои возможности.

«Сегодня уже вам предстоит выйти на новые рубежи, решать более сложные задачи, отвечать на непростые вопросы современности, и вы должны быть к этому готовы. Сила вашего поколения – в умении думать свободно. Эту возможность вы получили благодаря огромной работе прошлых поколений. Вы можете принимать нестандартные решения. Вы храбро беретесь за новые цели и достигаете успехов уже сегодня. И хотелось бы, чтобы вы не останавливались на этом», – высказался глава региона.

Также он добавил, что руководство Дагестана и учителя обязаны делать всё, дабы ребята правильно применили свой талант.