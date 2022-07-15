Дмитрий Рогозин покинул пост гендиректора «Роскосмоса»

Сегодня, 15 июля, глава России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса». Новым руководителем космического агентства стал Юрий Борисов, в прошлом занимавший в правительстве страны должность вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

О том, что Рогозин может покинуть «Роскосмос», а Борисов уйти из правительства, 13 июля сообщало РБК, ссылаясь на некоторые источники, знакомые с данной темой. Издание отмечало, что первый может занять пост в администрации президента, где ему доверят курирование вопросов, связанных со спецоперацией, а второму могут отдать «крупный промышленный актив», например, «Роскосмос».