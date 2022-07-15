Абдулмуслимов озвучил, что в республике существуют все условия для успешной реализации инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, строительной сфере и дорожном хозяйстве.
Инвестпроекты на 319 млрд рублей реализуют в сферах строительства и дорожного хозяйства Дагестана
- Автор Дарья
- 15 июля, 2022. Пятница 16:10
Сегодня, 14 июля, темой собрания правительства РД под руководством премьер-министра субъекта Абдулмуслима Абдулмуслимова стал ход реализации инвестпроектов в области строительства.
«Из 49 инвестпроектов, которые находятся в реестре инвестпроектов Дагестана, 15 проектов на сумму более 18 млрд рублей реализуются в области агропромышленного комплекса. На данный момент отрасль лидирует по инвестиционной активности в республике. На прошлом совещании мы обсуждали вопрос из области медицины, сегодня на повестке не менее важная тема строительной отрасли», — озвучил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.
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