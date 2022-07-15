Абдулмуслимов озвучил, что относит данный проект в категорию значимых и крайне перспективных проектов для региона.
Дагестанское правительство выбрало площадку под строительство крупного мясокомбината полного цикла
- Автор Дарья
- 15 июля, 2022. Пятница 15:49
«Эта тема уже не в первый обсуждается на наших собраниях, сформирована межведомственная рабочая команда. Сейчас хотелось бы, чтоб вы коллегиально рассмотрели данный вопрос, оценили целесообразность, посмотрели, что требуется для его реализации»,- отметил премьер, обращаясь к членам правительства республики.
В целях реализации проекта создано юридическое лицо - ООО "Дагмясо", учредителем которого является АО "Корпорация развития Дагестана" – институт развития со 100% государственным капиталом Республики Дагестан. Подробнее материал можно прочитать тут.
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