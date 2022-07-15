Хадж в этом году совершили более 5800 дагестанских паломников

Автор Дарья |||

Более 5800 дагестанцев смогли в текущем году совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора хадж-оператора региона "Марва-Тур" Булата Курбанова.