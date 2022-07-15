"Все дагестанцы благополучно совершили хадж. Болеющих и травмированных нет, все здоровы", — отметил Курбанов.
Он уточнил, что первый самолет с паломниками из Саудовской Аравии благополучно прилетел 14 июля в Махачкалу.
Более 5800 дагестанцев смогли в текущем году совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора хадж-оператора региона "Марва-Тур" Булата Курбанова.
"Все дагестанцы благополучно совершили хадж. Болеющих и травмированных нет, все здоровы", — отметил Курбанов.
Он уточнил, что первый самолет с паломниками из Саудовской Аравии благополучно прилетел 14 июля в Махачкалу.
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