ЗАМАНА - Хадж в этом году совершили более 5800 дагестанских паломников

Хадж в этом году совершили более 5800 дагестанских паломников

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15 июля, 2022. Пятница 14:47
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Хадж в этом году совершили более 5800 дагестанских паломников

Более 5800 дагестанцев смогли в текущем году совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора хадж-оператора региона "Марва-Тур" Булата Курбанова.

Хадж в этом году совершили более 5800 дагестанских паломников
Общество

"Все дагестанцы благополучно совершили хадж. Болеющих и травмированных нет, все здоровы", — отметил Курбанов.

Он уточнил, что первый самолет с паломниками из Саудовской Аравии благополучно прилетел 14 июля в Махачкалу.

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