Два центра цифрового образования IT-куб планируют открыть в Дагестане в 2022 году

В Дербенте и в Кизляре до конца текущего года пройдет открытие двух центров цифрового образования IT-куб, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки региона.

"В текущем году будут открыты два центра цифрового образования IT-куб на площадках технического колледжа имени Р. Н. Ашуралиева в Дербенте и Кизлярского профессионально-педагогического колледжа", — заявляет ведомство.

В регионе уже открыто 3 центра цифрового образования. Так, один из них работает на площадке Малой академии наук Дагестана с 2019 года. В 2020 году на базе Каспийской гимназии № 11 открылся IT-куб, в котором обучаются 290 человек. А в минувшем году - на площадке гимназии имени Героя Советского Союза Анатолия Хуторянского в Буйнакске.