ЗАМАНА - Дагестанец стал победителем всероссийского конкурса «Шустрик»

Дагестанец стал победителем всероссийского конкурса «Шустрик»

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15 июля, 2022. Пятница 13:12
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Дагестанец стал победителем всероссийского конкурса «Шустрик»

Учащийся 9 класса Ободинской школы Хунзахского района Зиявудин Хабибов одержал победу на всероссийском конкурсе научно-технического и инновационного творчества «Шустрик», выиграв поездку в детский центр «Артек», информирует пресс-служба министерства образования и науки региона.

Дагестанец стал победителем всероссийского конкурса «Шустрик»
Общество

На очном этапе конкурса, который прошел на площадке технопарка «Кванториум» в Махачкале, подросток показал проект «Управление двигателем. Автоматизация работы системы полива для теплиц».

«В текущем году это моя 5 победа. В прошлом я становился победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, занимал первое место на региональном конкурсе проектов “Научился сам – научи другого”, был победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов “Большие вызовы” от “Сириус”, а также победителем отборочного этапа Всероссийского научно-технического конкурса проектов научно-исследовательской работы», – заявил Зиявудин.

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