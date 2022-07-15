Дагестанец стал победителем всероссийского конкурса «Шустрик»

Учащийся 9 класса Ободинской школы Хунзахского района Зиявудин Хабибов одержал победу на всероссийском конкурсе научно-технического и инновационного творчества «Шустрик», выиграв поездку в детский центр «Артек», информирует пресс-служба министерства образования и науки региона.

На очном этапе конкурса, который прошел на площадке технопарка «Кванториум» в Махачкале, подросток показал проект «Управление двигателем. Автоматизация работы системы полива для теплиц».

«В текущем году это моя 5 победа. В прошлом я становился победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, занимал первое место на региональном конкурсе проектов “Научился сам – научи другого”, был победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов “Большие вызовы” от “Сириус”, а также победителем отборочного этапа Всероссийского научно-технического конкурса проектов научно-исследовательской работы», – заявил Зиявудин.