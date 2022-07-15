В письменном поздравлении Джамаладин Набиевич пожелал Галине Маджидовне долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего, а также всей ее семье.
По поручению депутата Мусалан Тахманов передал также герою войны продуктовый набор и сладости.
Стоит напомнить, что Белялова Галина Маджидовна является на сегодняшний день единственной участницей ВОВ, проживающей в Буйнакске. Победу она встретила в Чехословакии.
Шефство над ветераном будет продолжаться и далее.
Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны
- Автор Дарья
- 15 июля, 2022. Пятница 12:22
Сегодня, 15 июля, исполнилось 98 лет ветерану Великой Отечественной войны Беляловой Галине Маджидовне. Поздравил с важным днем именинницу помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Мусалан Тахманов.
В письменном поздравлении Джамаладин Набиевич пожелал Галине Маджидовне долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего, а также всей ее семье.
По поручению депутата Мусалан Тахманов передал также герою войны продуктовый набор и сладости.
Стоит напомнить, что Белялова Галина Маджидовна является на сегодняшний день единственной участницей ВОВ, проживающей в Буйнакске. Победу она встретила в Чехословакии.
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