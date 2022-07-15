ЗАМАНА - Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны

Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны

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15 июля, 2022. Пятница 12:22
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Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны

Сегодня, 15 июля, исполнилось 98 лет ветерану Великой Отечественной войны Беляловой Галине Маджидовне. Поздравил с важным днем именинницу помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Мусалан Тахманов.

Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны
Общество

В письменном поздравлении Джамаладин Набиевич пожелал Галине Маджидовне долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего, а также всей ее семье. По поручению депутата Мусалан Тахманов передал также герою войны продуктовый набор и сладости. Стоит напомнить, что Белялова Галина Маджидовна является на сегодняшний день единственной участницей ВОВ, проживающей в Буйнакске. Победу она встретила в Чехословакии.

Шефство над ветераном будет продолжаться и далее.

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