Депутат Государственной Думы РФ Гасанов Джамаладин поздравил ветерана войны

В письменном поздравлении Джамаладин Набиевич пожелал Галине Маджидовне долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего, а также всей ее семье. По поручению депутата Мусалан Тахманов передал также герою войны продуктовый набор и сладости. Стоит напомнить, что Белялова Галина Маджидовна является на сегодняшний день единственной участницей ВОВ, проживающей в Буйнакске. Победу она встретила в Чехословакии.



Шефство над ветераном будет продолжаться и далее.