В Махачкале спасли ребенка весом менее 1 кг

В свои 30 недель внутриутробного развития девочка весила 990 грамм. Ребенок не мог дышать и питаться своими силами. Младенец провел 20 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Медики боролись с тяжёлой дыхательной недостаточностью, которая развилась из-за незрелости лёгких. Им удалось предотвратить и осложнение — некротический энтероколит. Теперь ребенок дышит самостоятельно с небольшой кислородной поддержкой, демонстрирует хороший аппетит.



Как информирует Минздрав региона, младенцев с экстремально низкой массой тела выхаживают в роддоме N1 уже далеко не в первый раз.

