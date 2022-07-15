В свои 30 недель внутриутробного развития девочка весила 990 грамм. Ребенок не мог дышать и питаться своими силами. Младенец провел 20 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Медики боролись с тяжёлой дыхательной недостаточностью, которая развилась из-за незрелости лёгких. Им удалось предотвратить и осложнение — некротический энтероколит. Теперь ребенок дышит самостоятельно с небольшой кислородной поддержкой, демонстрирует хороший аппетит.
Как информирует Минздрав региона, младенцев с экстремально низкой массой тела выхаживают в роддоме N1 уже далеко не в первый раз.
В Махачкале спасли ребенка весом менее 1 кг
- Автор Дарья
- 15 июля, 2022. Пятница 11:47
В роддоме №1 Махачкалы на 10 недель раньше срока появилась на свет девочка. По медицинским показаниям матери было оперативно проведено кесарево сечение.
В свои 30 недель внутриутробного развития девочка весила 990 грамм. Ребенок не мог дышать и питаться своими силами. Младенец провел 20 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Медики боролись с тяжёлой дыхательной недостаточностью, которая развилась из-за незрелости лёгких. Им удалось предотвратить и осложнение — некротический энтероколит. Теперь ребенок дышит самостоятельно с небольшой кислородной поддержкой, демонстрирует хороший аппетит.
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