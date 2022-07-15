ЗАМАНА - В Махачкале спасли ребенка весом менее 1 кг

В Махачкале спасли ребенка весом менее 1 кг

Автор
15 июля, 2022. Пятница 11:47
|||
В Махачкале спасли ребенка весом менее 1 кг

В роддоме №1 Махачкалы на 10 недель раньше срока появилась на свет девочка. По медицинским показаниям матери было оперативно проведено кесарево сечение.

В Махачкале спасли ребенка весом менее 1 кг
Общество

В свои 30 недель внутриутробного развития девочка весила 990 грамм. Ребенок не мог дышать и питаться своими силами. Младенец провел 20 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких.  Медики боролись с тяжёлой дыхательной недостаточностью, которая развилась из-за незрелости лёгких. Им удалось предотвратить и осложнение — некротический энтероколит. Теперь ребенок дышит самостоятельно с небольшой кислородной поддержкой, демонстрирует хороший аппетит.

Как информирует Минздрав региона, младенцев с экстремально низкой массой тела выхаживают в роддоме N1 уже далеко не в первый раз.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top