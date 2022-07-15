ЗАМАНА - Пресс-тур «Гумбетовский абрикос» прошёл в Дагестане

Пресс-тур «Гумбетовский абрикос» прошёл в Дагестане

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15 июля, 2022. Пятница 10:45
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Пресс-тур «Гумбетовский абрикос» прошёл в Дагестане

Пресс-тур «Гумбетовский абрикос», инициированный медиагруппой «Гумбет», с участием представителей ТАСС, РИА «Дагестан», ННТ, газеты «Дагестанская правда» и других СМИ прошел в Дагестане.

Пресс-тур «Гумбетовский абрикос» прошёл в Дагестане
Общество

В текущем году аграрии Гумбетовского района собрали более 4 000 тонн абрикосов, а больше половины этого урожая было перевезено в центральные субъекты России.  Главред медиагруппы «Гумбет» Гамзат Изудинов рассказал об осуществляемой в районе постоянной работе по улучшению имиджа, инвестпривлекательности и рейтинга района.

«В Гумбетовском районе уже несколько веков занимаются террасным садоводством и земледелием. Наш край, который называют Страной солнца, знаменит своими садами и сельскохозяйственными продуктами. Каждый год район поставляет несколько тысяч тонн абрикосов и другой продукции для нашей родины и вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Для позиционирования района, информационной поддержки садоводов и повышения рейтинга района мы регулярно организуем пресс-туры с участием федеральных телеканалов «Россия-24», РЕН ТВ, «Россия-1», НТВ, ТАСС и других центральных и региональных СМИ.

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