ЗАМАНА - На юге Дагестана открылся цех по производству тары для сельхозпродукции

На юге Дагестана открылся цех по производству тары для сельхозпродукции

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15 июля, 2022. Пятница 10:13
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На юге Дагестана открылся цех по производству тары для сельхозпродукции

В Сергокалинском районе открылся цех по производству деревянных ящиков для плодов и овощей. С его работой ознакомился первый заместитель руководителя Минсельсхоза региона Шарип Шарипов.

На юге Дагестана открылся цех по производству тары для сельхозпродукции
Общество

Цех разместился на площадке СПоК «Краснопартизанский». Для работы было приобретено турецкое оборудование, позволяющее производить в смену около 10 000 деревянных упаковок для хранения и транспортировки сельхозпродукции. Каждая из них способна вместить до 10 кг.

Как заявил начальник СПоК Руслан Гамидов, производимая на заводе тара позволит перевозить продукты на дальние расстояния. В цех уже поступают заказы от сельхозтоваропроизводителей.

Шарип Шарипов высоко оценил предприятие и отметил, что Минсельхозпрод региона будет оказывать господдержку таким проектам.

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