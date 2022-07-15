На юге Дагестана открылся цех по производству тары для сельхозпродукции

В Сергокалинском районе открылся цех по производству деревянных ящиков для плодов и овощей. С его работой ознакомился первый заместитель руководителя Минсельсхоза региона Шарип Шарипов.

Цех разместился на площадке СПоК «Краснопартизанский». Для работы было приобретено турецкое оборудование, позволяющее производить в смену около 10 000 деревянных упаковок для хранения и транспортировки сельхозпродукции. Каждая из них способна вместить до 10 кг.

Как заявил начальник СПоК Руслан Гамидов, производимая на заводе тара позволит перевозить продукты на дальние расстояния. В цех уже поступают заказы от сельхозтоваропроизводителей.

Шарип Шарипов высоко оценил предприятие и отметил, что Минсельхозпрод региона будет оказывать господдержку таким проектам.