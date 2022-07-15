Руководитель РД ознакомился с работой пожарно-спасательной части в Курахском районе

Пребывая с визитом в Курахском районе, руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с деятельностью пожарно-спасательной части, находящейся в административном центре муниципалитета.

Подробно о работе подразделения рассказал руководитель главного управления МЧС РФ по региону – глава министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Нариман Казимагамедов.

В части работают 29 сотрудников республиканского МЧС, в зоне их ответственности села всего Курахского района. Пожарно-спасательная часть оснащена двумя пожарными машинами и всем необходимым пожарно-техническим вооружением. Она способна оказывать помощь не только в ликвидации возгораний, но и в осуществлении спасательных и других неотложных работ, в том числе в устранении последствий ДТП.