ЗАМАНА - Руководитель РД ознакомился с работой пожарно-спасательной части в Курахском районе

Руководитель РД ознакомился с работой пожарно-спасательной части в Курахском районе

Автор
15 июля, 2022. Пятница 09:15
|||
Руководитель РД ознакомился с работой пожарно-спасательной части в Курахском районе

Пребывая с визитом в Курахском районе, руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с деятельностью пожарно-спасательной части, находящейся в административном центре муниципалитета.

Руководитель РД ознакомился с работой пожарно-спасательной части в Курахском районе
Общество

Подробно о работе подразделения рассказал руководитель главного управления МЧС РФ по региону – глава министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Нариман Казимагамедов.

В части работают 29 сотрудников республиканского МЧС, в зоне их ответственности села всего Курахского района. Пожарно-спасательная часть оснащена двумя пожарными машинами и всем необходимым пожарно-техническим вооружением. Она способна оказывать помощь не только в ликвидации возгораний, но и в осуществлении спасательных и других неотложных работ, в том числе в устранении последствий ДТП.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top