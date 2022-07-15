ЗАМАНА - В Курахском районе Сергей Меликов осмотрел две школы

В Курахском районе Сергей Меликов осмотрел две школы

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15 июля, 2022. Пятница 08:22
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В Курахском районе Сергей Меликов осмотрел две школы

Вчера, 14 июля, руководитель РД Сергей Меликов в рамках рабочего визита осмотрел 2 школы в Курахском районе.

В Курахском районе Сергей Меликов осмотрел две школы
Общество

Первая – Икринская средняя общеобразовательная школа-интернат имени Героя РФ Зейнудина Батманова. Меликову показали школьный музей, медкабинет, спортзал, учебные помещения и библиотеку. Школа-интернат для одаренных детей находится в нескольких корпусах: ученический корпус, общежитие на 50 мест, спортзал, столовая и хозяйственный блок.

Школа на 320 ученических мест была построена в 2013 году в рамках реализации Республиканской инвестпрограммы. На данный момент школа заявлена в программу капремонта на следующий год. Здесь проходят обучение более 100 детей, а около 50 – постоянно проживают в интернате.

Учитывая пожелания коллектива учебного заведения, Сергей Меликов пообещал к началу сентября подарить интерактивную доску для класса математики и спортивный инвентарь.

Кроме того, в селе Курах он проверил, как идет капремонт средней общеобразовательной школы №2. В здании работают сразу несколько строительных бригад, что гарантирует своевременное завершение ремонта. Работы идут в рамках государственной программы «Развитие образования в Дагестане». Ремонт должен быть завершен до конца лета. В общем в школе обучается 165 детей, ученики начальных классов обеспечены горячим питанием. Глава региона остался доволен темпами ремонта, лично поблагодарил бригады и подрядчика и в целом положительно оценил осуществляемую районом работу в области образования.

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