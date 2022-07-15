ЗАМАНА - Руководитель РД поручил построить в Курахском районе модульную больницу

Руководитель РД поручил построить в Курахском районе модульную больницу

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15 июля, 2022. Пятница 08:11
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Руководитель РД поручил построить в Курахском районе модульную больницу

Глава региона Сергей Меликов ознакомился с настоящим положением здравоохранения в Курахском районе. Так, в селе Кабир он побывал в участковой больнице.

Руководитель РД поручил построить в Курахском районе модульную больницу
Общество

Амбулатория находится в старом здании, которое не отвечает потребностям жителей села: основные строительные конструкции здания давно износились и не подлежат капремонту. Более того, нынешние условия не позволяют устанавливать там современное медоборудование. Сотрудники больницы попросили Сергея Меликова построить в селе новую больницу. Глава субъекта поручил проработать данный вопрос.

Ознакомление с возможностями медицинского обслуживания жителей руководитель республики продолжил в селе Курах, в котором посетил центральную районную больницу и поликлинику.

Курахская ЦРБ, которая вмещает 55 пациентов, находится в относительно новом здании и оснащена рентген-кабинетом, собственной лабораторией, физкабинетом, аппаратами УЗИ и функциональной диагностики, а поликлиника на 185 посещений в смену занимает сборно-щитовое помещение. Учитывая, что капремонт в здании поликлиники не проходил, а также отсутствие санитарных условий, которые бы отвечали современным требованиям, был поднят вопрос строительства нового медицинского объекта. Меликов дал обещание жителям села рассмотреть возможность строительства здесь модульной больницы по примеру села Муги. 

 

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