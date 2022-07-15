ЗАМАНА - Открытие самого большого мультимедийного фонтана в стране пройдет поэтапно

Открытие самого большого мультимедийного фонтана в стране пройдет поэтапно

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15 июля, 2022. Пятница 01:23
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Открытие самого большого мультимедийного фонтана в стране пройдет поэтапно

Руководитель Дербента Рустамбек Пирмагомедов в своем telegram-канале проинформировал, что открытие самого большого мультимедийного фонтана в стране пройдет поэтапно.

Открытие самого большого мультимедийного фонтана в стране пройдет поэтапно
Общество

Как он рассказал, это связано с ограниченностью территории парка. «16 июля пройдет открытие с приглашением официальных лиц. Вход будет лишь по пригласительным. Кроме гостей из других городов, в нем поучаствуют и жители Дербента, но по пригласительным. Без них никто пройти на территорию парка не сможет», — заявил мэр, уточнив, что в течение следующих 3 дней пройдут технические мероприятия. А уже с 20 июля фонтан станет доступен для всех.

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