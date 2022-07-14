Бывший работник соцзащиты в Дагестане обвиняется в коррупции

По сведениям следствия, с декабря прошлого года по январь текущего года к бывшему чиновнику обратились трое уроженцев Кизлярского района по вопросу отказа им в получении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В ходе разговора у обвиняемого появился умысел на получение взятки. Он потребовал от пришедших взятку в размере от 20 000 до 50 000 рублей под угрозой отказа в перерасчете причитающихся выплат.

Потерпевшие, опасаясь данных угроз, согласились и перевели запрашиваемую сумму на карту родственника обвиняемого. На данный момент идет расследование дела.