ЗАМАНА - Бывший работник соцзащиты в Дагестане обвиняется в коррупции

Бывший работник соцзащиты в Дагестане обвиняется в коррупции

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14 июля, 2022. Четверг 15:31
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Бывший работник соцзащиты в Дагестане обвиняется в коррупции

Экс-исполняющему обязанности руководителя отдела пособий семьям с детьми Управления соцзащиты населения в Кизлярском районе предъявлено обвинение в коррупции, информирует пресс-служба Следственного управления субъекта.

Бывший работник соцзащиты в Дагестане обвиняется в коррупции
Общество

По сведениям следствия, с декабря прошлого года по январь текущего года к бывшему чиновнику обратились трое уроженцев Кизлярского района по вопросу отказа им в получении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В ходе разговора у обвиняемого появился умысел на получение взятки. Он потребовал от пришедших взятку в размере от 20 000 до 50 000 рублей под угрозой отказа в перерасчете причитающихся выплат.

Потерпевшие, опасаясь данных угроз, согласились и перевели запрашиваемую сумму на карту родственника обвиняемого. На данный момент идет расследование дела.

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