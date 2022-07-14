ЗАМАНА - В 2022 году при проведении ЕГЭ в Дагестане использовались новые технологии

В 2022 году при проведении ЕГЭ в Дагестане использовались новые технологии

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14 июля, 2022. Четверг 15:18
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В 2022 году при проведении ЕГЭ в Дагестане использовались новые технологии
Сегодня, 14 июля, на собрании правительства РД под руководством премьер-министра субъекта Абдулмуслима Абдулмуслимова обсуждалась тема итогов проведения в республике ЕГЭ 2022.
В 2022 году при проведении ЕГЭ в Дагестане использовались новые технологии
Общество

Приступая к обсуждению темы, премьер озвучил, что правительство субъекта уделяет особое внимание организации ЕГЭ.

«По предварительным сведениям, в регионе прошла честная, прозрачная и объективная процедура проведения государственной итоговой аттестации, как в 11-х классах в форме ЕГЭ, так и в 9-х классах в форме ОГЭ. Основная часть ЕГЭ прошла в период с 26 мая по 23 июня. С 23 июня по 2 июля проходили резервные дни сдачи экзамена.

Одиннадцатиклассники, которым не удалось набрать минимальные баллы для получения аттестата по одному или обоим обязательным предметам, могут пересдать экзамены по русскому языку и базовой математике в период с 5 по 20 сентября», — рассказал Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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