Премьер рассказал, что в общем и целом на конец июня государственными и муниципальными заказчиками заключено 23 168 соглашений на сумму 52,03 млрд рублей, что составляет 58 процентов от запланированного объема.
Общий уровень контрактации по госпрограммам и нацпроектам в Дагестане достиг почти 60%
- Автор Дарья
- 14 июля, 2022. Четверг 14:53
Сегодня, 14 июля, на собрании правительства РД под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова был затронут вопрос заключения органами исполнительной власти субъекта контрактов по мероприятиям, реализуемым с применением бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов.
Из них органами исполнительной власти заключено 21 663 контрактов на сумму 42,29 млрд рублей, что составляет 78 процентов от плана госзаказчиков.
Если говорить о контрактации объектов конкретно по нацпроектам, то в нынешнем году планируется заключение 1123 контракта (договора), из которых по состоянию на 8 июля текущего года заключено 883 или 78,6 процента на сумму 20,1 млрд рублей. Подробнее материал можно прочитать тут.
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