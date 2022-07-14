Сегодня, 14 июля, на собрании правительства РД под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова был затронут вопрос заключения органами исполнительной власти субъекта контрактов по мероприятиям, реализуемым с применением бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов.

Сегодня, 14 июля, на собрании правительства РД под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова был затронут вопрос заключения органами исполнительной власти субъекта контрактов по мероприятиям, реализуемым с применением бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов.

Премьер рассказал, что в общем и целом на конец июня государственными и муниципальными заказчиками заключено 23 168 соглашений на сумму 52,03 млрд рублей, что составляет 58 процентов от запланированного объема.

Из них органами исполнительной власти заключено 21 663 контрактов на сумму 42,29 млрд рублей, что составляет 78 процентов от плана госзаказчиков.

Если говорить о контрактации объектов конкретно по нацпроектам, то в нынешнем году планируется заключение 1123 контракта (договора), из которых по состоянию на 8 июля текущего года заключено 883 или 78,6 процента на сумму 20,1 млрд рублей. Подробнее материал можно прочитать тут.