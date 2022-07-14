Дагестанские гостиницы получат господдержку в виде субсидий

С января 2021 года начало работу постановление об обязательной классификации всех отелей. Это необходимо для обеспечения уровня и качества сервиса, а также для безопасности.

Для поддержки дагестанского гостиничного бизнеса и повышения качества оказываемых услуг Минтуризму региона в текущем году выделят субсидии гостиницам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации. Подобная мера поддержки послужит дополнительным рычагом для прохождения процедуры классификации в соответствии с действующим законом. Уже в скором времени начнется прием документов на получение субсидии. Подробные сведения будут размещены на официальном портале и в социальных сетях Минтуризма.