ЗАМАНА - Дагестанские гостиницы получат господдержку в виде субсидий

Дагестанские гостиницы получат господдержку в виде субсидий

Автор
14 июля, 2022. Четверг 13:47
|||
Дагестанские гостиницы получат господдержку в виде субсидий

С января 2021 года начало работу постановление об обязательной классификации всех отелей. Это необходимо для обеспечения уровня и качества сервиса, а также для безопасности.

Дагестанские гостиницы получат господдержку в виде субсидий
Общество

Для поддержки дагестанского гостиничного бизнеса и повышения качества оказываемых услуг Минтуризму региона в текущем году выделят субсидии гостиницам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации. Подобная мера поддержки послужит дополнительным рычагом для прохождения процедуры классификации в соответствии с действующим законом. Уже в скором времени начнется прием документов на получение субсидии. Подробные сведения будут размещены на официальном портале и в социальных сетях Минтуризма.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top