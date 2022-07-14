В Дагестане до конца 2022 года начнут работу 12 новых школ на 7,1 тысяч мест

Автор Дарья |||

Строительство и ввод в эксплуатацию 12 новых школ на более чем 7000 мест пройдет в этом году в Дагестане в рамках реализации республиканского проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки РД.