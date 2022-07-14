ЗАМАНА - В Дагестане до конца 2022 года начнут работу 12 новых школ на 7,1 тысяч мест

В Дагестане до конца 2022 года начнут работу 12 новых школ на 7,1 тысяч мест

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14 июля, 2022. Четверг 13:10
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В Дагестане до конца 2022 года начнут работу 12 новых школ на 7,1 тысяч мест

Строительство и ввод в эксплуатацию 12 новых школ на более чем 7000 мест пройдет в этом году в Дагестане в рамках реализации республиканского проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки РД.

В Дагестане до конца 2022 года начнут работу 12 новых школ на 7,1 тысяч мест
Общество

"В текущем году в рамках заключенных контрактов между Минпросвещения России и правительством Дагестана плановая дата ввода в эксплуатацию установлена по 53 школам, в том числе по 25 учебным заведениям, из которых 12 объектов на 7 104 ученических мест, перенесенные с прошлого года. Эти 12 школ будут открыты в течение 2022 года, благодаря региональному проекту "Современная школа" национального проекта "Образование", — сообщает министерство.

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