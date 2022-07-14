ЗАМАНА - В озеро Ак-Гёль запустили 130 000 мальков

В озеро Ак-Гёль запустили 130 000 мальков

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14 июля, 2022. Четверг 11:16
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В озеро Ак-Гёль запустили 130 000 мальков

По инициативе руководителя Дагестана Меликова было принято решение зарыбить все водоёмы региона, дабы обеспечить развитие рыболовного туризма. Данное мероприятие будет осуществляться в течение 3-х лет.

Сегодня, 14 июля, в озеро Ак-Гёль было запущено 130 000 мальков: толстолобик, белый амур, карп. В запуске рыб-мальков участвовали следующие лица: председатель регионального Дагохотрыболовобщества Ибрагимов Магомедсадыр, заместитель главы комитета по рыбному хозяйству республики Шамхалова Халимат и другие сотрудники комитета.

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