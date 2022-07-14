Сегодня, 14 июля, в озеро Ак-Гёль было запущено 130 000 мальков: толстолобик, белый амур, карп. В запуске рыб-мальков участвовали следующие лица: председатель регионального Дагохотрыболовобщества Ибрагимов Магомедсадыр, заместитель главы комитета по рыбному хозяйству республики Шамхалова Халимат и другие сотрудники комитета.
В озеро Ак-Гёль запустили 130 000 мальков
- Автор Дарья
- 14 июля, 2022. Четверг 11:16
По инициативе руководителя Дагестана Меликова было принято решение зарыбить все водоёмы региона, дабы обеспечить развитие рыболовного туризма. Данное мероприятие будет осуществляться в течение 3-х лет.
Последнее от Дарья
- Дагестан находится в пятерке самых популярных направлений внутреннего туризма в июне этого года
- Судприставы Дагестана отправили 33 иностранца за пределы страны с начала этого года
- Дагестанские юнармейцы поучаствовали в акции памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
- До 5 лет лишения свободы грозит дагестанцу за браконьерство
- Один человек погиб и один пострадал в автоаварии в Махачкале