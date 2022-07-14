ЗАМАНА - Дагестанские юнармейцы поучаствовали в акции памяти Героя России Магомеда Нурбагандова

Дагестанские юнармейцы поучаствовали в акции памяти Героя России Магомеда Нурбагандова

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14 июля, 2022. Четверг 10:51
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Дагестанские юнармейцы поучаствовали в акции памяти Героя России Магомеда Нурбагандова

Члены общественного движения «Юнармия» в Махачкале приняли участие в акции памяти Героя России Магомеда Нурбагандова. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Дагестанские юнармейцы поучаствовали в акции памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
Общество

Акция прошла у здания Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, после чего почтили память героя минутой молчания.

Юнармейцы прочитали стихи, наклеили стикеры с последними словами Нурбагандова «Работайте, братья!», которая стала уже легендарной, на задние стекла служебных и гражданских машин.

«Магомед является для нас примером храбрости и героизма. Его слова “Работайте, братья!” вдохновляют всех защитников закона нашей родины», – подчеркнул руководитель штаба республики Джавидин Джамиев.

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