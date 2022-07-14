Акция прошла у здания Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, после чего почтили память героя минутой молчания.
Юнармейцы прочитали стихи, наклеили стикеры с последними словами Нурбагандова «Работайте, братья!», которая стала уже легендарной, на задние стекла служебных и гражданских машин.
«Магомед является для нас примером храбрости и героизма. Его слова “Работайте, братья!” вдохновляют всех защитников закона нашей родины», – подчеркнул руководитель штаба республики Джавидин Джамиев.