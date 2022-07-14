Платёжный сервис «МТС Pay» начнет работу до конца этого года

Сотовый оператор МТС работает над своей платежной системе с поддержкой бесконтактной оплаты с помощью NFC, а также QR-кода, Face ID и с номера телефона. Они уже разработали первую версию приложения МТС Pay для Android, а также работают над альтернативным способом проведения оплат для смартфонов на системе iOS. Бесконтактные платежи появятся в IV квартале текущего года, информирует пресс-служба компании.

"Наша цель - открыть бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay. <...> В приложении МТС Pay можно будет выбирать удобный способ проведения платежей. Среди возможных - NFC, QR-код, Face ID, оплата покупки с баланса мобильного телефона, либо через партнеров МТС", — заявляет пресс-служба.

В одном приложении МТС будет находиться платежный функционал, банк, бесконтактные платежи, внесение платежных средств, в том числе на лицевой номер мобильного телефона. При авторизации в системе МТС ID клиент МТС Pay сможет привязать карту любого банка к личному кабинету и скачать приложение для бесконтактных платежей, там же - определить для себя удобный способ для проведения платежей.