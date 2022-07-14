"Наша цель - открыть бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay. <...> В приложении МТС Pay можно будет выбирать удобный способ проведения платежей. Среди возможных - NFC, QR-код, Face ID, оплата покупки с баланса мобильного телефона, либо через партнеров МТС", — заявляет пресс-служба.
В одном приложении МТС будет находиться платежный функционал, банк, бесконтактные платежи, внесение платежных средств, в том числе на лицевой номер мобильного телефона. При авторизации в системе МТС ID клиент МТС Pay сможет привязать карту любого банка к личному кабинету и скачать приложение для бесконтактных платежей, там же - определить для себя удобный способ для проведения платежей.