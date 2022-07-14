Стороны обсудили совместную работу правительства Дагестана, СПбГЭУ и университетов республики в подготовке специалистов энергетики и нефтегазового сектора. Это особенно важно сейчас, в условиях новой конфигурации международных и российских энергетических рынков.

В частности, запланировано сотрудничество в части подготовки специалистов по возобновляемым источникам энергии в рамках взаимодействия с ДГУ, а также экспертов нефтегазового сектора в рамках взаимодействия с ДГТУ.

Представители федерального вуза пребывают в регионе уж 2 дня. Ранее они участвовали и выступили модераторами круглого стола, который был посвящен подготовке специалистов нефтегазового сектора, прошедшего 11 июля в рамках международного ралли «Шелковый путь» в городе Грозном Чеченской Республики. В круглом столе участвовали и дагестанцы.

По итогам встречи ее участники договорились о подготовке специальной программы совместной работы правительства Дагестана, СПбГЭУ и университетов субъекта.