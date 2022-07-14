ЗАМАНА - СПбГЭУ и Дагестан будут сотрудничать в подготовке специалистов возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора

СПбГЭУ и Дагестан будут сотрудничать в подготовке специалистов возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора

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14 июля, 2022. Четверг 08:03
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СПбГЭУ и Дагестан будут сотрудничать в подготовке специалистов возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 13 июля, встретился с приехавшими в регион руководителем отдела Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Георгием Коршуновым и доцентом СПбГЭУ, руководителем НОЦ межотраслевого сотрудничества и профессионального роста «Энергия Развития» Станиславом Бабичем.
СПбГЭУ и Дагестан будут сотрудничать в подготовке специалистов возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора
Общество

Стороны обсудили совместную работу правительства Дагестана, СПбГЭУ и университетов республики в подготовке специалистов энергетики и нефтегазового сектора. Это особенно важно сейчас, в условиях новой конфигурации международных и российских энергетических рынков.

В частности, запланировано сотрудничество в части подготовки специалистов по возобновляемым источникам энергии в рамках взаимодействия с ДГУ, а также экспертов нефтегазового сектора в рамках взаимодействия с ДГТУ.

Представители федерального вуза пребывают в регионе уж 2 дня. Ранее они участвовали и выступили модераторами круглого стола, который был посвящен подготовке специалистов нефтегазового сектора, прошедшего 11 июля в рамках международного ралли «Шелковый путь» в городе Грозном Чеченской Республики. В круглом столе участвовали и дагестанцы.

По итогам встречи ее участники договорились о подготовке специальной программы совместной работы правительства Дагестана, СПбГЭУ и университетов субъекта.

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