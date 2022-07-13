Центр занятости населения Минтруда РД рассмотрел более 1000 заявок, поступивших от граждан на получение бесплатного дополнительного образования в рамках нацпроекта «Демография»

Данное мероприятие предполагает возможность пройти обучение по наиболее востребованным на рынке труда специальностям с учетом пожеланий обратившихся граждан и вернуться к трудовой деятельности.

Правом участия в прохождении обучения могут воспользоваться следующие категории граждан:

- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

- молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:

граждане, которые со дня окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

- граждане, которые со дня выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

- граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования;

- граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

- граждане, завершающие обучение по программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившиеся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной профессии (специальности);

- безработные граждане.

Продолжительность образовательных программ составляет от двух недель до трех месяцев. Организация обучения может осуществляться по очной, очно-заочной формам обучения, предусматривать курсовые (групповые) или индивидуальные занятия. Реализация образовательных программ возможна с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При этом не менее 75 процентов от числа обученных граждан указанных категорий по условиям соглашения, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, будет трудоустроено.

Для получения указанной государственной услуги по прохождению обучения гражданину необходимо подать заявление через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», а также в Центр занятости населения. При подаче заявления о прохождении обучения гражданином производится выбор образовательной программы и организации, осуществляющей образовательную деятельность. Затем в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления необходимо обратиться в Центр занятости населения для представления документов, подтверждающих соответствие категории, и подачи заявления о получении государственной услуги по профессиональной ориентации.

О результатах рассмотрения заявления граждане уведомляются с использованием портала «Работа в России» путем автоматизированного формирования и передачи текстовых сообщений на адрес электронной почты граждан, указанный в заявлении о прохождении обучения.

Напоминаем, что в 2022 году в Республике Дагестан указанным мероприятием планируется охватить 1820 человек.

В подборе профессии (специальности), профессиональной образовательной организации и оформлении заявок на профессиональное обучение помощь гражданам оказывается Центрами занятости населения. Так, на начало июля 2022 года при посредничестве Центров занятости населения положительно рассмотрены (одобрены) более 1000 заявок и организовано профессиональное обучение более 450 граждан.

В число образовательных организаций, на базе которых организовано профессиональное обучение отдельных категорий граждан, входят Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС», ФГАОУ ВО «НИИ Томский государственный университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и другие.

Необходимо отметить, что в число образовательных организаций, на базе которых организовано профессиональное обучение отдельных категорий граждан, входят организации, расположенные на территории Республики Дагестан: ЧУ ДПО «Академия «Каспий», ГБПОУ РД «Технический колледж» (г.Махачкала), ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» (г.Махачкала), ГПОБУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж», ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» (г.Махачкала), ООО Центр Обучения Кулинарному искусству "Вип М.Ю", ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» (г.Каспийск), ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж» (г.Дербент), ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова» (г. Буйнакск), ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» (г.Хасавюрт), ПОУ, «Гуманитарно-педагогический колледж» и другие.

Профессиональное обучение отдельных категорий граждан организуется по таким востребованным в Республике Дагестан программам дополнительного профессионального образования, как специалист в области оплаты и охраны труда, младшая медицинская сестра, специалист в сфере закупок, гид-экскурсовод, менеджер по туризму, социальный работник, дошкольное воспитание, преподаватель в младших классах, бухгалтерский учет и другие.