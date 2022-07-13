Дагестан представит свои продукты на фестивале «Вкусы России»

Дагестанские продукты, например, баранина, урбеч, сыр и фрукты, будут представлены на гастрономическом фестивале «Вкусы России», который начнется в Москве уже завтра, 14 июля.

Мероприятие пройдет на 22 площадках в Москве, в нем поучаствуют 300 брендов из 65 российских субъектов. Одна из центральных зон фестиваля разместится в парке Горького. Запланированы и другие развлечения: фудкорт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и так далее. Мероприятие станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз РФ реализует по заданию главы России Владимира Путина.