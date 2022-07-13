Мероприятие пройдет на 22 площадках в Москве, в нем поучаствуют 300 брендов из 65 российских субъектов. Одна из центральных зон фестиваля разместится в парке Горького. Запланированы и другие развлечения: фудкорт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и так далее. Мероприятие станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз РФ реализует по заданию главы России Владимира Путина.
Дагестан представит свои продукты на фестивале «Вкусы России»
- Автор Дарья
- 13 июля, 2022. Среда 16:42
Дагестанские продукты, например, баранина, урбеч, сыр и фрукты, будут представлены на гастрономическом фестивале «Вкусы России», который начнется в Москве уже завтра, 14 июля.
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