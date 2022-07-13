Детский "Кванториум" откроется в 2022 году в Каспийске по нацпроекту

Создание детского технопарка "Кванториум" пройдет на площадке каспийской школы №13.

По национальному проекту в Дагестане уже открылись три аналогичных технопарка: детский, мобильный и школьный. Так, в малой академии наук Дагестана в 2017 году открылся и работает детский технопарк "Кванториум", в 2020 году был создан мобильный технопарк "Кванториум". А в прошлом году на площадке средней общеобразовательной школы №61 города Махачкалы открыли "Кванториум". В общем в трех "Кванториумах" проходят обучение более 1 500 человек.