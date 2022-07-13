ЗАМАНА - Детский "Кванториум" откроется в 2022 году в Каспийске по нацпроекту

Детский "Кванториум" откроется в 2022 году в Каспийске по нацпроекту

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13 июля, 2022. Среда 15:52
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Детский &quot;Кванториум&quot; откроется в 2022 году в Каспийске по нацпроекту

Открытие детского технопарка "Кванториум" пройдет в 2022 году в Каспийске по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства образования и науки субъекта.

Детский "Кванториум" откроется в 2022 году в Каспийске по нацпроекту
Общество

Создание детского технопарка "Кванториум" пройдет на площадке каспийской школы №13.

По национальному проекту в Дагестане уже открылись три аналогичных технопарка: детский, мобильный и школьный. Так, в малой академии наук Дагестана в 2017 году открылся и работает детский технопарк "Кванториум", в 2020 году был создан мобильный технопарк "Кванториум". А в прошлом году на площадке средней общеобразовательной школы №61 города Махачкалы открыли "Кванториум". В общем в трех "Кванториумах" проходят обучение более 1 500 человек.

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