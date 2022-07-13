В Махачкалинском порту начнут перевалку контейнерных грузов

Морской торговый порт Махачкалы в скором времени планирует начать перевалку контейнерных грузов, в перспективе запланировано строительство контейнерного терминала на участке площадью 30 га, информирует ТАСС, ссылаясь на и. о. гендиректора порта Рустама Керимова.

"Сегодня мы собираемся начать принимать контейнеры, идут переговоры. С таможенными органами налажена предварительная договоренность, они готовы при необходимости в оперативные сроки направить сюда мобильный инспекционно-досмотровый комплекс для растаможивания грузов. То есть в скором времени хотим запустить и контейнерную перевалку", — озвучил Керимов.

При этом, как он уточнил, нынешние мощности не позволяют реализовать весь потенциал порта по контейнерной перевалке без ущерба для других отраслей работы, поэтому на данный момент рассматривается проект открытия нового современного контейнерного терминала.