ЗАМАНА - Дагестан выиграл более 17 миллионов за участие в конкурсе «Регион добрых дел»

Дагестан выиграл более 17 миллионов за участие в конкурсе «Регион добрых дел»

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13 июля, 2022. Среда 13:12
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Дагестан выиграл более 17 миллионов за участие в конкурсе «Регион добрых дел»

Дагестан выиграл 17 612 100 рублей субсидий за 3 года участия в федеральном конкурсе «Регион добрых дел», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

Дагестан выиграл более 17 миллионов за участие в конкурсе «Регион добрых дел»
Общество

На полученную сумму регион открыл 10 ресурсных центров поддержки волонтерства, из которых уже заработали 1 региональный и 5 муниципальных, а также до конца 2022 года подключатся еще 4 центра.

Стоит заметить, что с помощью субсидий на территории субъекта реализовали 7 проектов: «Развитие сети ресурсных центров добровольчества РД», «Школьный амбассадор добра», «Твой выбор!», «Корпус спасателей 05», «Волонтеры кибербезопасности», «Медиацентр “ПРО Добро”» и «Экодесант».

Как заявляет руководитель Минмолодежи региона Камиль Саидов, в рамках проекта будут открыты еще 6 ресурсных центров волонтерства в муниципалитетах, куда войдут не менее 75 000 человек.

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