ЗАМАНА - Дагестан готовит заявку на 2023 год на финансирование строительства больницы на 300 коек в Избербаше

Дагестан готовит заявку на 2023 год на финансирование строительства больницы на 300 коек в Избербаше

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13 июля, 2022. Среда 12:22
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Дагестан готовит заявку на 2023 год на финансирование строительства больницы на 300 коек в Избербаше

Данный вопрос был обсужден на собрании оперативного штаба по развитию экономики под руководством Сергея Меликова.

Дагестан готовит заявку на 2023 год на финансирование строительства больницы на 300 коек в Избербаше
Общество

Строительство больницы стартовало аж в далеком 2009 году, но в 2014 году работы приостановились. В рамках рабочего визита в Избербаш Сергей Меликов поручил оперативно принять меры для завершения объекта. При этом до сих пор заявка не была доведена до Минздрава РФ. 

В прошлом подготовленную заявку были внесены изменения, а новая техническая документация городом направлена в Минздрав и Минстроительства региона.

Руководитель Минстроя республики Артур Сулейманов озвучил, что по проекту необходимо осуществить экспертизу, так как некоторая информация уже перестала быть актуальной. 

Глава РД подверг критике данную ситуацию и поручил к 1 августу подготовить конкретное решение по строительству объекта в Избербаше.

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