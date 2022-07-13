Руководитель РД проводит собрание оперштаба по устойчивому развитию экономики субъекта

Участники совещания обсудят вопросы формирования бюджетной заявки на следующий год по финансированию строительства больницы на 300 мест в Избербаше (II очередь), исполнения регионального бюджета, реализации программы капитального ремонта школ, подготовки к будущему осенне-зимнему периоду. Кроме того, на собрании рассмотрят вопрос решения проблем, зарегистрированных Центром управления региона за период с 15 июня по 13 июля.