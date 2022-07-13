ЗАМАНА - Руководитель РД проводит собрание оперштаба по устойчивому развитию экономики субъекта

Руководитель РД проводит собрание оперштаба по устойчивому развитию экономики субъекта

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13 июля, 2022. Среда 11:14
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Руководитель РД проводит собрание оперштаба по устойчивому развитию экономики субъекта

Сегодня, 13 июля, руководитель РД Сергей Меликов проводит собрание оперативного штаба по устойчивому развитию экономики республики в условиях западных санкций.

Руководитель РД проводит собрание оперштаба по устойчивому развитию экономики субъекта
Общество

Участники совещания обсудят вопросы формирования бюджетной заявки на следующий год по финансированию строительства больницы на 300 мест в Избербаше (II очередь), исполнения регионального бюджета, реализации программы капитального ремонта школ, подготовки к будущему осенне-зимнему периоду. Кроме того, на собрании рассмотрят вопрос решения проблем, зарегистрированных Центром управления региона за период с 15 июня по 13 июля.

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