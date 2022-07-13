ЗАМАНА - В Дагестан прибыли специалисты федерального Центра ветеринарии

В Дагестан прибыли специалисты федерального Центра ветеринарии

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13 июля, 2022. Среда 09:10
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В Дагестан прибыли специалисты федерального Центра ветеринарии
Вчера, 12 июля, заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов провел встречу с заместителем руководителя ФГБУ «Центр ветеринарии» Сергеем Капустиным.
В Дагестан прибыли специалисты федерального Центра ветеринарии
Общество

Участники встречи обсудили проблемы и возможности развития животноводческой отрасли региона.

В Дагестане эксперты Центра собираются ознакомиться с работой Комитета по выполнению плана противоэпизоотических мероприятий, правильности оприходования и распределения биопрепаратов, которые приходят за счет средств федерального бюджета и наличия необходимых нормативно-правовых документов.

По итогам работы ФГБУ «Центр ветеринарии» в Комитете пройдет рабочее собрание, где озвучат цели по обеспечению эпизоотического благополучия региона и выполнению плановых мероприятий. Подробнее материал можно прочитать тут.

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