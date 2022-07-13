Участники встречи обсудили проблемы и возможности развития животноводческой отрасли региона.
В Дагестане эксперты Центра собираются ознакомиться с работой Комитета по выполнению плана противоэпизоотических мероприятий, правильности оприходования и распределения биопрепаратов, которые приходят за счет средств федерального бюджета и наличия необходимых нормативно-правовых документов.
В Дагестан прибыли специалисты федерального Центра ветеринарии
- Автор Дарья
- 13 июля, 2022. Среда 09:10
Участники встречи обсудили проблемы и возможности развития животноводческой отрасли региона.
По итогам работы ФГБУ «Центр ветеринарии» в Комитете пройдет рабочее собрание, где озвучат цели по обеспечению эпизоотического благополучия региона и выполнению плановых мероприятий. Подробнее материал можно прочитать тут.