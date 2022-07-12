«Россети Северный Кавказ» расчистили в Дагестане 85 км ЛЭП

Уточняют, что самый крупный объем работ – 138,5 га – осуществлен на Ставрополье. В Дагестане комплекс мероприятий прошел на 85 га. В Ингушетии специалисты компании обрезали угрожающие падением деревья на площади 32,2 га. В Карачаево-Черкесии очищено 23,1 га просек воздушных линий электропередачи. В Чеченской республике от опасных для энергообъектов насаждений освобождено порядка 7 га охранных зон ЛЭП. «Очищение охранных зон энергообъектов от древесно-кустарниковой растительности – важный фактор подготовки к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода нагрузок. Ветви деревьев заметно усложняют обслуживание объектов электросетей, особенно в том случае, когда появляются технологические нарушения, ликвидация которых требует скорости. Кроме того, разросшиеся ветви, которые касаются голых проводов, особенно после ливней или снега, могут стать проводниками электрического тока», – заявляет пресс-служба корпорации.