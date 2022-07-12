ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравил с днем рождения Заура Аскендерова

Глава Дагестана поздравил с днем рождения Заура Аскендерова

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12 июля, 2022. Вторник 16:14
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Глава Дагестана поздравил с днем рождения Заура Аскендерова

Сергей Меликов поздравил с днем рождения Заура Аскендерова в своем telegram-канале.

Глава Дагестана поздравил с днем рождения Заура Аскендерова
Общество

«Сегодня день своего рождения отмечает председатель дагестанского парламента Заур Асевович Аскендеров.

Он прошёл серьезную жизненную школу, приобрел большой авторитет и уважение руководства, коллег и друзей, состоялся и как предприниматель, и как политик, и как общественный деятель.

Уважаемый Заур Асевович! Поздравляю Вас с днём рождения. Мы видим, что благодаря Вашему опыту и умению решать сложные государственные задачи в Народном Собрании создана атмосфера, при которой депутаты разных партий и взглядов вырабатывают конструктивные решения в интересах Дагестана.

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия, всего самого доброго!», — говорится в тексте, опубликованном в Telegram канале Главы РД Сергея Меликова.

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